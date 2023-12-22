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        Uşakspor devreyi kapatıyor

         TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta 12 maçlık yenilgi serisinin ardından hafta içinde evinde 2-0 öne geçip rakibinin 9 kişi kaldığı Denizlispor sınavında 2-2'lik beraberliğe engel olamayan Uşakspor sezonun ilk yarısını yarın Sarıyer deplasmanında tamamlayacak. Maltepe Hasan Polat Stadı'ndaki karşılaşma saat 14.00'te start alacak. Kötü gidişe bir türlü engel olamayıp şimdiden kurtuluş umutlarını yitirmeye başlayan Uşakspor, grupta 17 maç sonrası 5 puanla son sırada yer alıyor. Düşme hattının tek basamak üzerindeki Sarıyer'in ise 17 puanı var.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.12.2023 - 11:21 Güncelleme: 22.12.2023 - 11:21
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        Uşakspor devreyi kapatıyor
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         TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta 12 maçlık yenilgi serisinin ardından hafta içinde evinde 2-0 öne geçip rakibinin 9 kişi kaldığı Denizlispor sınavında 2-2'lik beraberliğe engel olamayan Uşakspor sezonun ilk yarısını yarın Sarıyer deplasmanında tamamlayacak. Maltepe Hasan Polat Stadı'ndaki karşılaşma saat 14.00'te start alacak. Kötü gidişe bir türlü engel olamayıp şimdiden kurtuluş umutlarını yitirmeye başlayan Uşakspor, grupta 17 maç sonrası 5 puanla son sırada yer alıyor. Düşme hattının tek basamak üzerindeki Sarıyer'in ise 17 puanı var.

        DHA-Spor - Türkiye-Uşak - UŞAK,

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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