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        Uşakspor'da kopuşlar başladı

        TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta sezonun ilk yarısını 5 puanla sonuncu sırada tamamlarken son 14 maçta 1 beraberlik ve 13 mağlubiyet alan Uşakspor'da devre arasında takımdan ayrılıklar başladı. Kırmızı-siyahlılarda Onur Kıntaş alacaklarının ödenmediği gerekçesiyle sözleşmesini tek taraflı feshetti. Tecrübeli sol bek ilk yarıda 9'u ilk 11'de 11 maçta forma giymişti. Baran Okutan'ın daha önce ayrıldığı Uşakspor'da takımdan kopuşların sürmesi bekleniyor. 

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.12.2023 - 10:50 Güncelleme: 28.12.2023 - 10:50
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        Uşakspor'da kopuşlar başladı
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        TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta sezonun ilk yarısını 5 puanla sonuncu sırada tamamlarken son 14 maçta 1 beraberlik ve 13 mağlubiyet alan Uşakspor'da devre arasında takımdan ayrılıklar başladı. Kırmızı-siyahlılarda Onur Kıntaş alacaklarının ödenmediği gerekçesiyle sözleşmesini tek taraflı feshetti. Tecrübeli sol bek ilk yarıda 9'u ilk 11'de 11 maçta forma giymişti. Baran Okutan'ın daha önce ayrıldığı Uşakspor'da takımdan kopuşların sürmesi bekleniyor. 

        DHA-Spor - Türkiye-Uşak - UŞAK,

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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