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        Uşakspor'da kadro dağıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.01.2024 - 11:26 Güncelleme: 04.01.2024 - 11:26
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        Uşakspor'da kadro dağıldı
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        TFF2'nci Lig Kırmızı Grup'ta ilk yarıda 18 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik, 15 yenilgiyle yalnız 5 puan toplayıp düşme hattında dibe demir atan Uşakspor'da ikinci yarı maratonu öncesi kadro da büyük oranda dağıldı. Uşakspor'da ilk yarının tamamlanmasıyla birlikte 17 futbolcu kendi istekleri doğrultusunda takımla yollarını ayırdı. Kurtuluş umutlarını henüz ilk yarıdan büyük oranda tüketen kırmızı-siyahlıların antrenmanlara 12 futbolcuyla çıktığı öğrenildi.

        DHA-Spor - Türkiye-Uşak - UŞAK,

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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