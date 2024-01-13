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        Uşakspor devrenin ilk haftasında Düzce'de terleyecek

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.01.2024 - 12:11 Güncelleme: 13.01.2024 - 12:11
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        Uşakspor devrenin ilk haftasında Düzce'de terleyecek
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        TFF2'nci Lig Kırmızı Grup'ta son 14 maçında sadece bir beraberlik alıp 5 puanla devre arasına sonuncu sırada giren Uşakspor yarın deplasmanda Düzcespor'un rakibi olacak. Düzce Şehir Stadı'nda Necati Selçuk Şahin'in düdük çalacağı karşılaşma saat 14.00'te başlayacak. Devre arasında kadrosunun çok büyük kısmı dağılan, yerlerine takviye de yapmayan Uşakspor, 18 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 15 yenilgi aldı. 

        DHA-Spor - Türkiye-Uşak - UŞAK,

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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