Uşakspor devrenin ilk haftasında Düzce'de terleyecek

TFF2'nci Lig Kırmızı Grup'ta son 14 maçında sadece bir beraberlik alıp 5 puanla devre arasına sonuncu sırada giren Uşakspor yarın deplasmanda Düzcespor'un rakibi olacak. Düzce Şehir Stadı'nda Necati Selçuk Şahin'in düdük çalacağı karşılaşma saat 14.00'te başlayacak. Devre arasında kadrosunun çok büyük kısmı dağılan, yerlerine takviye de yapmayan Uşakspor, 18 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 15 yenilgi aldı.

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