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        Uşakspor evinde oynayacak

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.01.2024 - 10:25 Güncelleme: 20.01.2024 - 10:25
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        Uşakspor evinde oynayacak
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        TFF2'nci Lig Kırmızı Grup'ta son 15 maçında 14 yenilgi ve 1 beraberlik alarak 5 puanla dibe demir atan Uşakspor yarın evinde 68 Aksaray Belediyespor'la kozlarını paylaşacak. Uşak 1 Eylül Stadı'nda Tayfun Sarı'nın yöneteceği karşılaşma saat 14.00'te başlayacak. Uşakspor ilk ve son galibiyetini ligin 4'üncü haftasında deplasmanda Belediye Derincespor'u 1-0 yenerek elde etmişti. 

        DHA-Spor - Türkiye-Uşak - UŞAK,

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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