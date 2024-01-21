Uşakspor - 68 Aksaray Belediyespor: 0-3

TFF2´nci Lig Kırmızı Grup´ta 5 puanla son sırada yer alan Uşakspor evinde 68 Aksaray Belediyespor´a 3-0 yenilerek umut tüketti. Aksaray Belediyespor maçın 17´nci dakikasında Yasin ile 1-0 öne geçti. Yasin bu kez 25´inci dakikada sahne aldı, kendisinin ve takımının ikinci golünü kaydetti: 0-2. Aksaray Belediyespor 49´uncu dakikada Cengiz´le farkı üçe çıkardı: 0-3. Kalan dakikalarda sonuç değişmedi, Aksaray Belediyespor Uşak deplasmanından galibiyetle döndü.

DHA-Spor - Türkiye-Uşak - UŞAK,