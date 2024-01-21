Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Uşak Haberleri

        Uşakspor - 68 Aksaray Belediyespor: 0-3

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.01.2024 - 16:14 Güncelleme: 21.01.2024 - 16:14
        ABONE OL
        ABONE OL
        Uşakspor - 68 Aksaray Belediyespor: 0-3
        ABONE OL
        ABONE OL

        TFF2´nci Lig Kırmızı Grup´ta 5 puanla son sırada yer alan Uşakspor evinde 68 Aksaray Belediyespor´a 3-0 yenilerek umut tüketti. Aksaray Belediyespor maçın 17´nci dakikasında Yasin ile 1-0 öne geçti. Yasin bu kez 25´inci dakikada sahne aldı, kendisinin ve takımının ikinci golünü kaydetti: 0-2. Aksaray Belediyespor 49´uncu dakikada Cengiz´le farkı üçe çıkardı: 0-3. Kalan dakikalarda sonuç değişmedi, Aksaray Belediyespor Uşak deplasmanından galibiyetle döndü.

        DHA-Spor - Türkiye-Uşak - UŞAK,

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        TIR'da çıkan yangında araçlar küle döndü!
        TIR'da çıkan yangında araçlar küle döndü!
        İlk gol geldi!
        İlk gol geldi!
        Takla atan araç alev topuna döndü!
        Takla atan araç alev topuna döndü!
        Türk profesörden dikkat çeken çalışma! Patentini aldı
        Türk profesörden dikkat çeken çalışma! Patentini aldı
        Grip sonrası direnci artıran 10 besin
        Grip sonrası direnci artıran 10 besin
        Cinayet zanlısı Sevilay Kıral mahkemeye yalan mı söylüyor?
        Cinayet zanlısı Sevilay Kıral mahkemeye yalan mı söylüyor?
        "Şöhretim azaldı, mutluluğum arttı"
        "Şöhretim azaldı, mutluluğum arttı"
        Minik kalbini 'söküp' tümörü temizleyip tekrar yerleştirdiler
        Minik kalbini 'söküp' tümörü temizleyip tekrar yerleştirdiler
        "Birbirlerini öpmelerini isterim"
        "Birbirlerini öpmelerini isterim"
        Şişli'de AVM'de şoke eden olay: Araç yürüyen merdivenlere daldı
        Şişli'de AVM'de şoke eden olay: Araç yürüyen merdivenlere daldı
        4 çocuğunu öldüren canavar babaya 'av' oyunu!
        4 çocuğunu öldüren canavar babaya 'av' oyunu!
        Ali Turap'a Braga kancası!
        Ali Turap'a Braga kancası!
        17 yaşında düğün olayında sıcak gelişme!
        17 yaşında düğün olayında sıcak gelişme!
        Afganistan'da uçak düştü
        Afganistan'da uçak düştü
        Süper Lig'de dev randevu
        Süper Lig'de dev randevu
        Meteoroloji'den peş peşe uyarılar!
        Meteoroloji'den peş peşe uyarılar!
        "Gerçeklerle yüzleşti"
        "Gerçeklerle yüzleşti"
        Restoranda yemek sonrası ölüm! 649 gündür otopsi raporu çıkmadı
        Restoranda yemek sonrası ölüm! 649 gündür otopsi raporu çıkmadı
        Avrupa'da yüz binler sokağa döküldü!
        Avrupa'da yüz binler sokağa döküldü!
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu

        Benzer Haberler

        Uşak'ta otomobilin çarptığı çocuk ağır yaralandı
        Uşak'ta otomobilin çarptığı çocuk ağır yaralandı
        Uşakspor evinde oynayacak
        Uşakspor evinde oynayacak
        Uşak'ta işçi servisi ile otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı
        Uşak'ta işçi servisi ile otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı
        AK Parti Uşak İl Danışma Meclisi Toplantısı yapıldı
        AK Parti Uşak İl Danışma Meclisi Toplantısı yapıldı
        Uşak'ta devrilen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti
        Uşak'ta devrilen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti
        Uşak'ta 60 bin 434 öğrenci yarıyıl tatiline girdi
        Uşak'ta 60 bin 434 öğrenci yarıyıl tatiline girdi