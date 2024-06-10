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        Uşakspor'da devir zamanı

        TFF2'nci Lig'den 3'üncü Lig'e düşen Uşakspor'un önümüzdeki günlerde Uşak Belediyesi'ne devredileceği belirtildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.06.2024 - 12:15 Güncelleme: 10.06.2024 - 12:15
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        Uşakspor'da devir zamanı
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        TFF2'nci Lig'den 3'üncü Lig'e düşen Uşakspor'un önümüzdeki günlerde Uşak Belediyesi'ne devredileceği belirtildi. Kulüp yönetimi ve belediye temsilcileri arasında görüşmelerin sürdüğü ifade edilirken, resmi imzaların atılmak üzere olduğu kaydedildi. Geçen sezon maddi sorunlar yaşayan ve bitime haftalar kala küme düşmesi kesinleşen kırmızı-siyahlı kulübün yeniden eski günlerine döneceği dile getirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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