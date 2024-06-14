Uşakspor'a önemli destek

TFF3'üncü Lig'e düştükten sonra son yıllarda sürekli değişen şirket yönetimi Uşak Belediyesi'ne geçen Uşakspor, birlik-beraberlik gecesinde kenetlendi. Kentin profesyonel liglerdeki tek temsilcisi Uşakspor için Kent Tarihi Müzesi'nde düzenlenen birlik ve beraberlik yemeğinde Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, iş insanları, sivil toplum kuruluşları ve esnaf odaları yöneticileri ile bir araya geldi. Uşakspor için her türlü desteği esirgemeyeceğini ifade eden Belediye Başkanı Özkan Yalım, kırmızı-siyahlı takımın geleceği için el ele vererek daha güzel yarınlara hep birlikte ulaşma çağrısında bulundu. Gecede katılımcılardan Uşakspor için 10 milyon TL'ye yakın destek toplandı.