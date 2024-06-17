Uşakspor'da Cüneyt Dumlupınar sesleri

TFF3'üncü Lig'e düşen Uşakspor'da yeni sezon öncesi teknik direktörlük görevi için Cüneyt Dumlupınar'ın düşünüldüğü ileri sürüldü. Kırmızı-siyahlı kulübün belediyenin bünyesine geçmesi üzerine yeniden 2'nci Lig'e dönme hedefiyle mücadele edeceği ifade edilirken, geçen sezon 2'nci Lig'de Bucaspor 1928'e Play-Off oynatan teknik adam Cüneyt Dumlupınar'a teklif sunulacağı kaydedildi. Buca ekibiyle sözleşmesi sona eren Dumlupınar'ı ikna etmeyi planlayan Uşakspor yönetimi daha sonra transferde atağa kalkmayı hedefliyor. Uşak temsilcisinin ismi bir süre önce Menemen FK ile sözleşmesi biten Teknik Direktör Yılmaz Vural'la da anılmıştı.

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