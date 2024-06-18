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        Uşak'ta orman yangını

        UŞAK'ta orman yangını çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.06.2024 - 22:25 Güncelleme: 18.06.2024 - 22:30
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        Uşak'ta orman yangını
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        UŞAK'ta orman yangını çıktı. Bölgeye sevk edilen ekiplerin alevlere müdahalesi devam ediyor. 

        Uşak merkeze bağlı Köprübaşı Mahallesi yakınındaki ormanda saat 18.00 sıralarında yangın çıktı. Duman yükseldiğini gören vatandaşlar durumu itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, alevlerin kontrol altına alınması için çalışma başlattı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangının söndürülmesi için çalışmalar devam ediyor.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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