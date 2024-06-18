Uşak'ta orman yangını

Uşak merkeze bağlı Köprübaşı Mahallesi yakınındaki ormanda saat 18.00 sıralarında yangın çıktı. Duman yükseldiğini gören vatandaşlar durumu itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, alevlerin kontrol altına alınması için çalışma başlattı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangının söndürülmesi için çalışmalar devam ediyor.

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