Uşak'taki orman yangınına havadan müdahale başladı

UŞAK'ta, ekili tarım arazisinde başlayıp ormana sıçrayan yangını söndürme çalışmaları 16 saattir sürüyor. Alevlere günün ilk ışıklarıyla havadan da müdahale başladı.

Merkeze bağlı Köprübaşı köyü yakınında, buğday ekili tarlada dün saat 18.00 sıralarında yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle yayılan alevler, çam ağaçlarıyla kaplı ormana sıçradı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangına dün, çok sayıda arazöz ve itfaiye aracı ve personelle müdahale edildi. Köprübaşı köyüne bağlı Hacışerifler Mahallesi'nde 6 hane, Velibeyler Mahallesi'nde 10 hane, Karaköse köyü Çamurak Mahallesi'nde 10 hane tedbir amaçlı boşaltıldı. Yangına gece boyunca karadan müdahale sürdü.