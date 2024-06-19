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        Uşak'taki orman yangınına havadan müdahale başladı

        UŞAK'ta, ekili tarım arazisinde başlayıp ormana sıçrayan yangını söndürme çalışmaları 16 saattir sürüyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.06.2024 - 10:10 Güncelleme: 19.06.2024 - 10:15
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        Uşak'taki orman yangınına havadan müdahale başladı
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        UŞAK'ta, ekili tarım arazisinde başlayıp ormana sıçrayan yangını söndürme çalışmaları 16 saattir sürüyor. Alevlere günün ilk ışıklarıyla havadan da müdahale başladı.

        Merkeze bağlı Köprübaşı köyü yakınında, buğday ekili tarlada dün saat 18.00 sıralarında yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle yayılan alevler, çam ağaçlarıyla kaplı ormana sıçradı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangına dün, çok sayıda arazöz ve itfaiye aracı ve personelle müdahale edildi. Köprübaşı köyüne bağlı Hacışerifler Mahallesi'nde 6 hane, Velibeyler Mahallesi'nde 10 hane, Karaköse köyü Çamurak Mahallesi'nde 10 hane tedbir amaçlı boşaltıldı. Yangına gece boyunca karadan müdahale sürdü.

        Bugün günün ilk ışıklarıyla havadan da yangına müdahaleye başlandı. 15 saattir devam eden yangına, 2'si Jandarma, 2'si de Denizli Orman Bölge Müdürlüğü bünyesindeki toplam 4 helikopter, 24 arazöz, toplam 131 iş makinesi, su tankeri ve destek aracı, 495 personel ve çok sayıda itfaiye aracıyla müdahale sürüyor.

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