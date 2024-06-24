Uşakspor taraftarları adım bekliyor
TFF3'üncü Lig'e düştükten sonra yönetimi Uşak Belediyesi'ne devredilen Uşakspor'da taraftarlar yeni sezon yapılanmasıyla ilgili somut adım bekliyor.
TFF3'üncü Lig'e düştükten sonra yönetimi Uşak Belediyesi'ne devredilen Uşakspor'da taraftarlar yeni sezon yapılanmasıyla ilgili somut adım bekliyor. Kırmızı-siyahlılar, rakiplerin teknik direktörlerini belirleyip transfere başladıklarını belirterek, ligde yine korkulu rüya yaşamamak için bir an önce takviyelerin başlamasanı talep etti. Uşakspor, geçen sezon genç kadrosuyla küme düşmüştü. Ege temsilcisinde önceki hafta yapılan dayanışma gecesinde kulüp için maddi kaynak toplanmıştı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.