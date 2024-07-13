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        Uşakspor'da Başkan Necati Köksal oldu

        TFF 3'üncü Lig'de mücadele edecek Uşakspor resmi olarak belediyenin bünyesine geçerken, devir teslim törenin ardından yönetim kurulu başkanı Necati Köksal oldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.07.2024 - 12:28 Güncelleme: 13.07.2024 - 12:28
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        Uşakspor'da Başkan Necati Köksal oldu
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        TFF 3'üncü Lig'de mücadele edecek Uşakspor resmi olarak belediyenin bünyesine geçerken, devir teslim törenin ardından yönetim kurulu başkanı Necati Köksal oldu. Necati Köksal yeni sezon için hazırlıkların yapıldığını belirterek, "Altyapımız hazır, görüşeceğimiz futbolcu, teknik direktör belli. Hızlı komisyon kuruyoruz, elimizdeki futbolcuları değerlendireceğiz. Kısa zamanda, 15 gün içinde takımı sahaya indirmeyi planlıyoruz. Kaliteli, güzel ve genç takım kuracağız" diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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