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        Uşaksporlu Oğulcan Orduspor 1967'ye gitti

        Yeni sezonda TFF 3'üncü Lig'de mücadele edecek Uşakspor'un genç orta saha oyuncusu Oğulcan İnanç, takımdan ayrıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.07.2024 - 13:35 Güncelleme: 14.07.2024 - 13:35
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        Uşaksporlu Oğulcan Orduspor 1967'ye gitti
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        Yeni sezonda TFF 3'üncü Lig'de mücadele edecek Uşakspor'un genç orta saha oyuncusu Oğulcan İnanç, takımdan ayrıldı. Geçen sezon Uşakspor'la 31 maça çıkıp istikrarlı bir grafik ortaya koyan 20 yaşındaki futbolcu, Orduspor 1967 takımı ile sözleşme imzaladı. Adana Demirspor altyapısından yetişen Oğulcan İnanç, Niğde Anadolu FK ekibinde de forma giydi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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