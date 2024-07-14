Uşaksporlu Oğulcan Orduspor 1967'ye gitti

Yeni sezonda TFF 3'üncü Lig'de mücadele edecek Uşakspor'un genç orta saha oyuncusu Oğulcan İnanç, takımdan ayrıldı. Geçen sezon Uşakspor'la 31 maça çıkıp istikrarlı bir grafik ortaya koyan 20 yaşındaki futbolcu, Orduspor 1967 takımı ile sözleşme imzaladı. Adana Demirspor altyapısından yetişen Oğulcan İnanç, Niğde Anadolu FK ekibinde de forma giydi.

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