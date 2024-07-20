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        Uşak'ta 2 ayrı yerdeki orman yangınları 17 saate kontrol altına alındı

        UŞAK'ın Banaz ilçesi Kızılcaören ve Kuşdemir köyleri arası ile merkeze bağlı Kayaağıl köyü yakınlarında çıkan 2 ayrı orman yangını, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle 17 saatte kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.07.2024 - 15:45 Güncelleme: 20.07.2024 - 15:50
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        Uşak'ta 2 ayrı yerdeki orman yangınları 17 saate kontrol altına alındı
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        UŞAK'ın Banaz ilçesi Kızılcaören ve Kuşdemir köyleri arası ile merkeze bağlı Kayaağıl köyü yakınlarında çıkan 2 ayrı orman yangını, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle 17 saatte kontrol altına alındı.

        Banaz ilçesi Kızılcaören ve Kuşdemir köyleri arasındaki orman ile merkeze bağlı Kayaağıl köyü yakınlarındaki ormanda, dün saat 18.00 sıralarında 2 ayrı yangın çıktı. Yangınlar rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyüp, yayıldı. İhbarla her 2 ayrı bölgeye çok sayıda arazöz, itfaiye, iş makinesi, helikopter ve uçak sevk edildi.

        Kızılcaören ve Kuşdemir köyleri arasındaki ormanda çıkan yangına havadan 4 helikopter ve 2 uçakla müdahale edilirken, karadan da yangın söndürme ekipleri alevlerle mücadele etti. Havanın kararmasıyla havadan müdahale sona erdi, karadan 95 araç ve 309 personelle yangın söndürme çalışmaları aralıksız devam etti. Uşak Jandarma Komutanlığı'ndaki komandolar da yangın bölgesine sevk edilip, söndürme çalışmalarına katıldı. Kızılcaören köyünde tedbir amaçlı 11 ev tahliye edildi. Kayaağıl'da da yine aynı saatlerde çıkan yangına ise 2 helikopter, 44 araç ve 112 personelle müdahale edildi, yine havanın kararmasıyla havadan müdahaleye son verildi.

        Her 2 yangına gece boyunca karadan müdahale sürdü. Günün ilk ışıklarıyla birlikte hava unsurları tekrar söndürme çalışmalarına dahil oldu. Yangınlar 17 saatlik mücadelenin ardından saat 11.00 itibarıyla kontrol altına alındı, soğutma çalışmaları ise sürüyor.

        Orman Genel Müdürlüğü tarafından resmi sosyal medya hesabında yapılan paylaşımda; "Uşak merkez ve Banaz'da meydana gelen orman yangınları kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları devam ediyor. Yeşil Vatan hepimizin ortak geleceği. Lütfen geleceğimize ateş atmayalım" denildi.

        Galeri
        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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