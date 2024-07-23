Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Uşak Haberleri

        Uşakspor'da yeni sportif direktör Hayırcı

        Son yıllarda şirket yönetimi sürekli el değiştirdikten sonra TFF 3'üncü Lig'e düşüp idaresi Uşak Belediyesi'ne devredilen Uşakspor, yeni sezon öncesi yapılanmaya başladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.07.2024 - 12:33 Güncelleme: 23.07.2024 - 12:33
        ABONE OL
        ABONE OL
        Uşakspor'da yeni sportif direktör Hayırcı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Son yıllarda şirket yönetimi sürekli el değiştirdikten sonra TFF 3'üncü Lig'e düşüp idaresi Uşak Belediyesi'ne devredilen Uşakspor, yeni sezon öncesi yapılanmaya başladı. Kırmızı-siyahlılarda sportif direktörlük görevine eski kulüp müdürü de olan Hasip Hayırcı'nın getirildiği öğrenildi. Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, Uşakspor Başkanı Necati Köksal ve Hayırcı'nın teknik direktör ve transferler konusunda görüşme yaptıkları belirtildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Ağabeyden kardeşe: Önce karını, sonra çocuklarını en son kendini öldür!
        Ağabeyden kardeşe: Önce karını, sonra çocuklarını en son kendini öldür!
        Yeni TFF'de ilk istifa!
        Yeni TFF'de ilk istifa!
        Salça yapıyorlardı! Anne kızın feci ölümü!
        Salça yapıyorlardı! Anne kızın feci ölümü!
        İşte Mourinho'nun Lugano 11'i!
        İşte Mourinho'nun Lugano 11'i!
        Eğirdir Gölü'nde korkutan görüntü: "Battaniye gibi kapladı, çok tehlikeli"
        Eğirdir Gölü'nde korkutan görüntü: "Battaniye gibi kapladı, çok tehlikeli"
        Ferhat Gündoğdu, MHK başkanı oluyor!
        Ferhat Gündoğdu, MHK başkanı oluyor!
        Yürek yakan son fotoğraflar! Konum atıp yardım istemiş: Donmak üzereyim!
        Yürek yakan son fotoğraflar! Konum atıp yardım istemiş: Donmak üzereyim!
        Fenerbahçe'de ayrılık listesi kabarıyor!
        Fenerbahçe'de ayrılık listesi kabarıyor!
        Prof. Dr. Naci Görür: En yakın deprem Marmara'da!
        Prof. Dr. Naci Görür: En yakın deprem Marmara'da!
        Dünya insanların hayatta kalamayacağı kadar ısınıyor mu?
        Dünya insanların hayatta kalamayacağı kadar ısınıyor mu?
        Ayrılık sonrası yalnız tatil
        Ayrılık sonrası yalnız tatil
        Doktorları bile şaşırttı! 3 yıl çekirdekle yaşadı
        Doktorları bile şaşırttı! 3 yıl çekirdekle yaşadı
        Evlenme teklif etti
        Evlenme teklif etti
        Ticaret Bakanlığı'ndan tatil rezervasyonu yaptıracaklara uyarı
        Ticaret Bakanlığı'ndan tatil rezervasyonu yaptıracaklara uyarı
        Tarihin en pahalı 5 düğünü!
        Tarihin en pahalı 5 düğünü!
        "Türkiye'nin enerji dönüşüm planı tanık olduğumuz en iddialı plan"
        "Türkiye'nin enerji dönüşüm planı tanık olduğumuz en iddialı plan"
        Sinem'in çığlığı yankı buldu!
        Sinem'in çığlığı yankı buldu!
        Kamu işçisi arasında 10 puan zam farkı
        Kamu işçisi arasında 10 puan zam farkı
        Filistinli gruplar Çin'de birlik anlaşması yaptı
        Filistinli gruplar Çin'de birlik anlaşması yaptı
        Harris yeterli delege sayısına ulaştı
        Harris yeterli delege sayısına ulaştı

        Benzer Haberler

        Uşak'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı
        Uşak'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı
        Uşak'ta direğe çarpan kamyonun sürücüsü hayatını kaybetti
        Uşak'ta direğe çarpan kamyonun sürücüsü hayatını kaybetti
        Uşak'ta pişirilen 30 bin 292 litre tarhana çorbası Guinness Rekorlar Kitabı...
        Uşak'ta pişirilen 30 bin 292 litre tarhana çorbası Guinness Rekorlar Kitabı...
        Uşak'ta 2 ayrı yerdeki orman yangınları 17 saate kontrol altına alındı
        Uşak'ta 2 ayrı yerdeki orman yangınları 17 saate kontrol altına alındı
        Uşak'ta iki ayrı yerde orman yangını: 11 ev tahliye edildi
        Uşak'ta iki ayrı yerde orman yangını: 11 ev tahliye edildi
        Uşak'taki orman yangınları kontrol altına alındı
        Uşak'taki orman yangınları kontrol altına alındı