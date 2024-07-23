Uşakspor'da yeni sportif direktör Hayırcı

Son yıllarda şirket yönetimi sürekli el değiştirdikten sonra TFF 3'üncü Lig'e düşüp idaresi Uşak Belediyesi'ne devredilen Uşakspor, yeni sezon öncesi yapılanmaya başladı. Kırmızı-siyahlılarda sportif direktörlük görevine eski kulüp müdürü de olan Hasip Hayırcı'nın getirildiği öğrenildi. Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, Uşakspor Başkanı Necati Köksal ve Hayırcı'nın teknik direktör ve transferler konusunda görüşme yaptıkları belirtildi.

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