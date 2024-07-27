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        Uşakspor Alkın'a emanet

        TFF 3'üncü Lig'e düştükten sonra son yıllarda sürekli el değiştiren yönetimi Uşak Belediyesi'ne geçen Uşakspor, teknik direktörünü buldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.07.2024 - 12:34 Güncelleme: 27.07.2024 - 12:40
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        Uşakspor Alkın'a emanet
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        TFF 3'üncü Lig'e düştükten sonra son yıllarda sürekli el değiştiren yönetimi Uşak Belediyesi'ne geçen Uşakspor, teknik direktörünü buldu. Kırmızı-siyahlı ekipte teknik direktörlük görevine Efrahim Alkın getirildi. Alkın, Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, Belediye Başkan Yardımcısı Halil Arslan, Uşakspor Başkanı Necati Köksal'ın katıldığı törenle sözleşme imzaladı. Transfer harekatına gecikmeli başlayacak Uşakspor'da hafta içinde sportif direktörlük görevine de Hasip Hayırcı getirilmişti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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