Uşakspor'dan 2 takviye daha
TFF3'üncü Lig'de yönetimini, sportif direktör ve teknik direktörünü belirledikten sonra 7 takviye birden yaparak transfer harekatına başlayan Uşakspor, 2 ismi daha kadrosuna dahil etti.
TFF3'üncü Lig'de yönetimini, sportif direktör ve teknik direktörünü belirledikten sonra 7 takviye birden yaparak transfer harekatına başlayan Uşakspor, 2 ismi daha kadrosuna dahil etti. Kırmızı-siyahlı ekip Ağrı 1970 Spor'dan 31 yaşındaki orta saha oyuncusu Taner Yıldız ve Kütahyaspor'dan 23 yaşındaki stoper Erol Zöngür'ü renklerine bağladı. Taner kariyerinde Kasımpaşa, İstanbulspor, Bayrampaşa, Pazarspor, Beyoğlu Yeniçarşı, Karagümrük, Diyarbekirspor, Somaspor, Sultanbeylispor, Şile Yıldızspor'da da oynadı. Kocaelispor altyapısında futbola başlayan Erol ise Aksaray FK'da profesyonel oldu.
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