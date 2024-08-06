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        Uşakspor'dan 2 takviye daha

        TFF3'üncü Lig'de yönetimini, sportif direktör ve teknik direktörünü belirledikten sonra 7 takviye birden yaparak transfer harekatına başlayan Uşakspor, 2 ismi daha kadrosuna dahil etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.08.2024 - 10:59 Güncelleme: 06.08.2024 - 11:05
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        Uşakspor'dan 2 takviye daha
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        TFF3'üncü Lig'de yönetimini, sportif direktör ve teknik direktörünü belirledikten sonra 7 takviye birden yaparak transfer harekatına başlayan Uşakspor, 2 ismi daha kadrosuna dahil etti. Kırmızı-siyahlı ekip Ağrı 1970 Spor'dan 31 yaşındaki orta saha oyuncusu Taner Yıldız ve Kütahyaspor'dan 23 yaşındaki stoper Erol Zöngür'ü renklerine bağladı. Taner kariyerinde Kasımpaşa, İstanbulspor, Bayrampaşa, Pazarspor, Beyoğlu Yeniçarşı, Karagümrük, Diyarbekirspor, Somaspor, Sultanbeylispor, Şile Yıldızspor'da da oynadı. Kocaelispor altyapısında futbola başlayan Erol ise Aksaray FK'da profesyonel oldu.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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