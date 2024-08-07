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        Uşakspor'a tecrübeli orta saha

        TRANSFERDEüst üste imzalarla kadrosunu önemli oranda şekillendiren TFF 3'üncü Lig ekibi Uşakspor, Amasyaspor'dan ayrılan 35 yaşındaki orta saha oyuncusu Talha Mayhoş'u renklerine bağladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.08.2024 - 11:29 Güncelleme: 07.08.2024 - 11:35
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        Uşakspor'a tecrübeli orta saha
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        TRANSFERDEüst üste imzalarla kadrosunu önemli oranda şekillendiren TFF 3'üncü Lig ekibi Uşakspor, Amasyaspor'dan ayrılan 35 yaşındaki orta saha oyuncusu Talha Mayhoş'u renklerine bağladı. Geçen sezon Amasyaspor'da 28 maçta 4 golle oynayan tecrübeli futbolcu, uzun soluklu kariyerinde Lüleburgazspor, Adanaspor, Samsunspor, Bandırmaspor, Sakaryaspor, Bayrampaşa, 24Erzincanspor, Kocaelispor, Kahramanmaraşspor, Fethiyespor ve Bld. Kütahyaspor formalarını da giydi. Talha, Uşakspor'un 10'uncu dış transferi oldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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