Uşakspor'un son transferi Umut

TFF 3'üncü Lig'de transferde son dönemde atağa kalkan Uşakspor, Anadolu Üniversitesi'nden 34 yaşındaki forvet Umut Akpınar'ı renklerine bağladı. Kırmızı-siyahlı ekip, kariyerinde Kemerspor, Kırıkhanspor, Yozgatspor, Gölcükspor, Serik Bld, Çubukspor, Bursa Yıldırımspor, Silifke Belediyespor gibi takımlarda da forma giyen Umut'la 1 yıllık sözleşme imzaladı. Umut takımla antrenmana da çıktı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.