Uşakspor transferde Erol'u açıkladı
TFF 3'üncü Lig temsilcisi Uşakspor, transferde geçen hafta anlaşma sağlayıp takımla antrenmanlara çıkardığı 23 yaşındaki stoper Erol Zöngür'ün imzasını resmen duyurdu.
TFF 3'üncü Lig temsilcisi Uşakspor, transferde geçen hafta anlaşma sağlayıp takımla antrenmanlara çıkardığı 23 yaşındaki stoper Erol Zöngür'ün imzasını resmen duyurdu. Kocaelispor altyapısında futbola başlayıp Aksaray FK'da profesyonel olan Erol'la 1 sezonluğuna anlaşmaya varıldığı açıklandı.
Öte yandan Afyon kampını sürdüren kırmızı-siyahlı ekip, son hazırlık maçında Ayvalıkgücü Belediyespor'la 2-2 berabere kaldı.
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