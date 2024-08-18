Uşak'ta orman yangını 2'nci gününde

UŞAK'ın Eşme ilçesinde dün otlukta çıkan yangın, ormana sıçradı. Alevlere bugün de havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Eşme'nin Dereli köyü mevkisinde dün saat 15.00 sıralarında ot yangını çıktı. Yangın rüzgarın da etkisiyle ormana sıçradı. İhbarla bölgeye Uşak Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait arazöz ve su tankeri, Uşak ve Eşme belediyelerine ait itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevlere havadan da 1 helikopterle müdahale edildi. Havanın kararmasıyla helikopter müdahale edemeyince çalışmalar gece boyu karadan devam etti. Günün ilk ışıklarıyla helikopter, tekrar söndürme çalışmalarına katıldı.