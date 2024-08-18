Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Uşak Haberleri

        Uşakspor'da transfer sürüyor

        TFF 3'üncü Lig'de yönetimi el değiştirdikten sonra transferde hızlı adımlar atan Uşakspor, 3 oyuncuyu daha renklerine bağladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.08.2024 - 13:03 Güncelleme: 18.08.2024 - 13:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Uşakspor'da transfer sürüyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        TFF 3'üncü Lig'de yönetimi el değiştirdikten sonra transferde hızlı adımlar atan Uşakspor, 3 oyuncuyu daha renklerine bağladı. Kırmızı-siyahlı ekip Amasyaspor'dan daha önce iki sezon formasını giyen 23 yaşındaki sağ bek Muhammet Fatih Kunat, Eskişehirspor'dan aynı yaştaki sol bek Cihangir Çağlayan ve Belediye Kütahyaspor'dan 31 yaşındaki stoper Doğancan Kılıç'la birer yıllık sözleşme imzaladı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        TFF'den "İzmir" açıklaması
        TFF'den "İzmir" açıklaması
        Bakan Yerlikaya duyurdu! Paramotorlu teröristler etkisiz
        Bakan Yerlikaya duyurdu! Paramotorlu teröristler etkisiz
        Saldırgana ev hapsi verildi
        Saldırgana ev hapsi verildi
        9 çocuk babası plajda kadınları görüntülerken yakalandı
        9 çocuk babası plajda kadınları görüntülerken yakalandı
        Orman yangınlarıyla mücadelede son durum: Yangınların 3'ü kontrol altında
        Orman yangınlarıyla mücadelede son durum: Yangınların 3'ü kontrol altında
        Aydemir Akbaş'a veda
        Aydemir Akbaş'a veda
        Bordür taşlarına çarpan çift hayatını kaybetti!
        Bordür taşlarına çarpan çift hayatını kaybetti!
        İstanbul'da bilimsel çalışmaya konu olan olay: 6 gün boyunca başından ayrılmadı
        İstanbul'da bilimsel çalışmaya konu olan olay: 6 gün boyunca başından ayrılmadı
        İlkel silahlı seri katilden polise akılalmaz sözler!
        İlkel silahlı seri katilden polise akılalmaz sözler!
        Yazarlar ne dedi?
        Yazarlar ne dedi?
        Otomobilin çarptığı iki kız kardeş hayatını kaybetti: Aracın arkasındaki "Katil 777" yazısı dikkat çekti
        Otomobilin çarptığı iki kız kardeş hayatını kaybetti: Aracın arkasındaki "Katil 777" yazısı dikkat çekti
        İşte Beşiktaş'ın 11'i!
        İşte Beşiktaş'ın 11'i!
        Dünyanın yeni yedi harikası nelerdir?
        Dünyanın yeni yedi harikası nelerdir?
        Alain Delon hayatını kaybetti
        Alain Delon hayatını kaybetti
        Fenerbahçe'den İzmir açıklaması
        Fenerbahçe'den İzmir açıklaması
        Lost oyuncuları şimdi ne yapıyor?
        Lost oyuncuları şimdi ne yapıyor?
        "Duygularımı ekran önünde yaşamaktan asla çekinmiyorum"
        "Duygularımı ekran önünde yaşamaktan asla çekinmiyorum"
        M çiçeği virüsü çocuklar için daha tehlikeli!
        M çiçeği virüsü çocuklar için daha tehlikeli!
        "Vatandaşın sesi olmaya devam edeceğiz"
        "Vatandaşın sesi olmaya devam edeceğiz"
        Rusya’da 7.2 büyüklüğünde deprem
        Rusya’da 7.2 büyüklüğünde deprem

        Benzer Haberler

        Uşak'taki orman yangınına müdahale sürüyor
        Uşak'taki orman yangınına müdahale sürüyor
        Uşak'ta orman yangını 2'nci gününde
        Uşak'ta orman yangını 2'nci gününde
        İçişleri Bakanı Yerlikaya Uşak'ta yangınlara ilişkin açıklama yaptı:
        İçişleri Bakanı Yerlikaya Uşak'ta yangınlara ilişkin açıklama yaptı:
        Uşak'ta otluk alanda başlayan yangın ormana sıçradı
        Uşak'ta otluk alanda başlayan yangın ormana sıçradı
        Uşakspor transferde Erol'u açıkladı
        Uşakspor transferde Erol'u açıkladı
        Uşak'ta bir otomobilde 5 kilo 850 gram skunk ele geçirildi
        Uşak'ta bir otomobilde 5 kilo 850 gram skunk ele geçirildi