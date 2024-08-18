Uşakspor'da transfer sürüyor

TFF 3'üncü Lig'de yönetimi el değiştirdikten sonra transferde hızlı adımlar atan Uşakspor, 3 oyuncuyu daha renklerine bağladı. Kırmızı-siyahlı ekip Amasyaspor'dan daha önce iki sezon formasını giyen 23 yaşındaki sağ bek Muhammet Fatih Kunat, Eskişehirspor'dan aynı yaştaki sol bek Cihangir Çağlayan ve Belediye Kütahyaspor'dan 31 yaşındaki stoper Doğancan Kılıç'la birer yıllık sözleşme imzaladı.

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