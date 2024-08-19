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        Uşak'taki orman yangını 3'üncü gününde

        UŞAK'ın Eşme ilçesindeki orman yangınının 3'üncü gününde, alevlere havadan ve karadan müdahale sürüyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.08.2024 - 10:30 Güncelleme: 19.08.2024 - 10:35
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        Uşak'taki orman yangını 3'üncü gününde
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        UŞAK'ın Eşme ilçesindeki orman yangınının 3'üncü gününde, alevlere havadan ve karadan müdahale sürüyor. Uşak Valisi Turan Ergün, alanda incelemelerde bulunarak çıkan yangının belirli bir bölgeye sıkıştırıldığını ve çalışmaların devam ettiğini belirtti.

        Eşme ilçesi Dereli köyü yakınlarında önceki gün saat 15.00 sıralarında ot yangını çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle yayılarak ormana sıçradı. İhbarla bölgeye Uşak Orman Bölge Müdürlüğü'nden arazöz ve su tankeri, Uşak ve Eşme belediyelerine ait itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevlere havadan da 1 helikopterle müdahale edildi. Havanın kararmasıyla helikopter müdahale edemeyince çalışmalar gece boyu karadan devam etti.

        'ALEVLER BELİRLİ BİR BÖLGEYE SIKIŞTIRILDI'

        Yangın söndürme çalışmaları dün de karadan ve havadan sürdü. Uşak Valisi Turan Ergün, yangın alanına gelerek yetkililerden son durum hakkında bilgi aldı. Yangının belirli bir bölgeye sıkıştırıldığını ifade eden Vali Ergün, “Daha kontrol altına alındı diyemeyiz. Ancak dünle kıyasladığımızda çok çok daha iyi durumdayız. Tüm ekiplerimizle birlikte sahadayız. Şu an 70 araç ve 242 personelle burada durmadan görev icra ediyoruz. Bizim için şu an riskli herhangi bir bina, köy ya da mezra yok" dedi.

        Vali Ergün, Eşme'ye bağlı Dereli köyü ile Manisa'nın Sarıgöl ilçesine bağlı Demirciler Mahallesi'nden tedbir amaçlı tahliye edilen 21 evde yaşayanların da tekrar evlerine döndüğünü söyledi.

        Yangında 3’üncü güne girilirken, alevlere havadan ve karadan müdahale sürüyor.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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