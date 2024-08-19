Uşakspor'a forvet geldi

TFF3'üncü Lig'de yeni sezon öncesi transfer harekatını sürdüren Uşakspor, Artvin Hopaspor'dan ayrılan 26 yaşındaki forvet Onur Civelik'i kadrosuna kattı. Çaykur Rizespor'da yetişip kariyerinde Pazarspor, Düzcespor, Osmaniyespor, 68 Aksaray Bld ve Bld Kütahyaspor'da da oynayan Onur, 1 yıllığına kırmızı-siyahlılara imza attı. Uşakspor son olarak Muhammet Fatih Kunat, Cihangir Çağlayan ve Doğancan Kılıç'la sözleşme imzalamıştı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.