Uşak'taki orman yangını 44 saat sonra kontrol altına alındı (2)
44SAAT SONRA KONTROL ALTINDAUşak'ın Eşme ilçesindeki önceki gün saat 15.
44SAAT SONRA KONTROL ALTINDA
Uşak’ın Eşme ilçesindeki önceki gün saat 15.00 sıralarında çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle bugün saat 11.00 sıralarında 44 saat sonra kontrol altına alındı.
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