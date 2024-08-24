Uşakspor'dan 3 transfer

Kırmızı-siyahlılar kanat oyuncuları Rüstem Yiğit Yıkılmaz ve Semih Akyıldız'ın yanı sıra golcü Murat Torun'u renklerine bağladı. Kulüpten yapılan resmi açıklalamada 3 futbolcuyla da 1'er yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.