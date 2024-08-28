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        Uşakspor'da imza şov

        UŞAK,DHA)TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup ekiplerinden Uşakspor 3 transfere daha imza attı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.08.2024 - 11:00 Güncelleme: 28.08.2024 - 11:05
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        Uşakspor'da imza şov
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        UŞAK,DHA)

        TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup ekiplerinden Uşakspor 3 transfere daha imza attı. Kırmızı-siyahlılar Kırşehir Futbol SK'dan golcü Fatih Üge, Artvin Hopaspor'dan orta saha Caner Solmaz ve 24Erzincanspor'den defans Emre Sarı Karaya'yı renklerine bağladı. Kulüpten yapılan resmi açıklamalarda, "Kulübümüz, 100 gol barajını yakalamış forvet oyuncusu Fatih Üge, orta saha oyuncusu Caner Solmaz ve genç stoper Emre Sarıkaya ile 1 yıllık anlaşmaya vardı" denildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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