Uşakspor'da imza şov

UŞAK,DHA)

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup ekiplerinden Uşakspor 3 transfere daha imza attı. Kırmızı-siyahlılar Kırşehir Futbol SK'dan golcü Fatih Üge, Artvin Hopaspor'dan orta saha Caner Solmaz ve 24Erzincanspor'den defans Emre Sarı Karaya'yı renklerine bağladı. Kulüpten yapılan resmi açıklamalarda, "Kulübümüz, 100 gol barajını yakalamış forvet oyuncusu Fatih Üge, orta saha oyuncusu Caner Solmaz ve genç stoper Emre Sarıkaya ile 1 yıllık anlaşmaya vardı" denildi.