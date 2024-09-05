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        Uşakspor Abdullah Balıkuv ile imzaladı

        TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta ilk maçta Etimesgut Belediyespor deplasmanına çıkacak Uşakspor, deneyimli sol bek Abdullah Balıkuv'u renklerine bağladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.09.2024 - 12:10 Güncelleme: 05.09.2024 - 12:15
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        Uşakspor Abdullah Balıkuv ile imzaladı
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        TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta ilk maçta Etimesgut Belediyespor deplasmanına çıkacak Uşakspor, deneyimli sol bek Abdullah Balıkuv'u renklerine bağladı. Kırmızı-siyahlılar son olarak Karacabey Belediyespor forması giyen 29 yaşındaki oyuncu ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

        Yapılan resmi açıklamada, "Kulübümüz, profesyonel lig tecrübesi olan sol bek oyuncusu ile 1 sezonluk anlaşmaya vardı. Abdullah Balıkuv’a, 'Uşaksporumuza hoş geldin' diyor, armamızın ışığında nice şampiyonluklar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

        Bucaspor altyapısından yetişen Abdullah; Darıca Gençlerbirliği, İstanbulspor, İnegölspor, 24Erzincanspor, Bucaspor 1928 ve Karacabey Belediyespor takımlarında top koşturdu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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