Uşakspor Abdullah Balıkuv ile imzaladı

Yapılan resmi açıklamada, "Kulübümüz, profesyonel lig tecrübesi olan sol bek oyuncusu ile 1 sezonluk anlaşmaya vardı. Abdullah Balıkuv’a, 'Uşaksporumuza hoş geldin' diyor, armamızın ışığında nice şampiyonluklar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta ilk maçta Etimesgut Belediyespor deplasmanına çıkacak Uşakspor, deneyimli sol bek Abdullah Balıkuv'u renklerine bağladı. Kırmızı-siyahlılar son olarak Karacabey Belediyespor forması giyen 29 yaşındaki oyuncu ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

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