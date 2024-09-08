Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Uşak Haberleri

        Uşakspor'un 1 yıllık hasreti bitti

        TFF 2'nci Lig'e geçen sezon veda ederken oynadığı 36 maçta; 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 33 mağlubiyet alan Uşakspor'un yaklaşık 1 yıllık 3 puan hasreti sona erdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.09.2024 - 12:38 Güncelleme: 08.09.2024 - 12:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Uşakspor'un 1 yıllık hasreti bitti
        ABONE OL
        ABONE OL

        TFF 2'nci Lig'e geçen sezon veda ederken oynadığı 36 maçta; 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 33 mağlubiyet alan Uşakspor'un yaklaşık 1 yıllık 3 puan hasreti sona erdi. Daha önce son galibiyetini 23 Eylül 2023'te Belediye Derincespor deplasmanında alıp ardından paraşütsüz küme düşen kırmızı-siyahlı ekip, TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta sezona 3 puanla başladı. Ligin ilk haftasında Etimesgut Belediyespor'u deplasmanda 2-1 yenen Uşakspor, 349 gün sonra galibiyet aldı. Bu sezon yönetimi Uşak Belediyesi'ne geçen, tamamen yeni bir kadro kuran Uşak ekibi maçın ardından büyük sevinç yaşadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Narin toprağa verildi
        Narin toprağa verildi
        Cenaze törenine damga vuran sözler!
        Cenaze törenine damga vuran sözler!
        8 yılda ikiye katlandı! Kan donduran sayılar
        8 yılda ikiye katlandı! Kan donduran sayılar
        Kabine bugün toplanıyor
        Kabine bugün toplanıyor
        Yunanistan aşırı turizme karşı harekete geçti
        Yunanistan aşırı turizme karşı harekete geçti
        Milli Takım'ın İzlanda 11'i
        Milli Takım'ın İzlanda 11'i
        Yeni eğitim-öğretim dönemi bugün başlıyor
        Yeni eğitim-öğretim dönemi bugün başlıyor
        Aslan'dan çifte atak!
        Aslan'dan çifte atak!
        Bir çocuk daha... Öldüren oyun!
        Bir çocuk daha... Öldüren oyun!
        Josef'e silahlı soygun şoku!
        Josef'e silahlı soygun şoku!
        Yagi Tayfunu'nda can kaybı yükseliyor!
        Yagi Tayfunu'nda can kaybı yükseliyor!
        HT Spor, 10 Eylül'de sizlerle
        HT Spor, 10 Eylül'de sizlerle
        2 yıl önce Mısır'da gemiye binmişti! DNA'sı çıkmadı!
        2 yıl önce Mısır'da gemiye binmişti! DNA'sı çıkmadı!
        Erkeklere göre kadınların saçları neden nadiren dökülür?
        Erkeklere göre kadınların saçları neden nadiren dökülür?
        Dünyanın en küçük canlısı hangisi?
        Dünyanın en küçük canlısı hangisi?
        Fransa'da binlerce kişi sokağa çıktı!
        Fransa'da binlerce kişi sokağa çıktı!
        'Kredi limitleri güncellenmeli'
        'Kredi limitleri güncellenmeli'
        TL ve borsa niye %50 iskontolu?
        TL ve borsa niye %50 iskontolu?
        Tarihin en uzun süre hüküm süren 7 İmparatorluğu!
        Tarihin en uzun süre hüküm süren 7 İmparatorluğu!
        Sevgiliye kavuşmak 14 saat
        Sevgiliye kavuşmak 14 saat

        Benzer Haberler

        Uşak'ta minibüsle otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaraland...
        Uşak'ta minibüsle otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaraland...
        27 yıl evinde oturdu şimdi kurduğu çiftliğin başında
        27 yıl evinde oturdu şimdi kurduğu çiftliğin başında
        Uşak'ta bir tırda 2 milyon 20 bin makaron ele geçirildi
        Uşak'ta bir tırda 2 milyon 20 bin makaron ele geçirildi
        Uşak'ta beyin ölümü gerçekleşen kişinin organları 2 kişiye umut oldu
        Uşak'ta beyin ölümü gerçekleşen kişinin organları 2 kişiye umut oldu
        Uşakspor Abdullah Balıkuv ile imzaladı
        Uşakspor Abdullah Balıkuv ile imzaladı
        Uşak'ta şarampole devrilen otomobildeki anne ve ikiz bebekleri yaralandı
        Uşak'ta şarampole devrilen otomobildeki anne ve ikiz bebekleri yaralandı