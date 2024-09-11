Uşakspor - 1922 Konyaspor: 4-0
ZİRAAT Türkiye Kupası 1'inci Turu'nda Uşakspor, evinde 1922 Konyaspor'u 4-0 yenerek adını üst tura yazdırdı.
ZİRAAT Türkiye Kupası 1'inci Turu'nda Uşakspor, evinde 1922 Konyaspor'u 4-0 yenerek adını üst tura yazdırdı. Uşak 1 Eylül Stadı'nda oynanan karşılaşmada kırmızı-siyahlıların gollerini 9'uncu dakikada Mustafa Gundak, 14'üncü dakikada penaltıdan Murat Torun, 37'nci dakikada Semih Akyıldız, 90+7'nci dakikada ise Bertuğ Uz attı.
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