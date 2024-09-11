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        Uşakspor - 1922 Konyaspor: 4-0

        ZİRAAT Türkiye Kupası 1'inci Turu'nda Uşakspor, evinde 1922 Konyaspor'u 4-0 yenerek adını üst tura yazdırdı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.09.2024 - 18:29 Güncelleme: 11.09.2024 - 19:16
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        Uşakspor - 1922 Konyaspor: 4-0
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        ZİRAAT Türkiye Kupası 1'inci Turu'nda Uşakspor, evinde 1922 Konyaspor'u 4-0 yenerek adını üst tura yazdırdı. Uşak 1 Eylül Stadı'nda oynanan karşılaşmada kırmızı-siyahlıların gollerini 9'uncu dakikada Mustafa Gundak, 14'üncü dakikada penaltıdan Murat Torun, 37'nci dakikada Semih Akyıldız, 90+7'nci dakikada ise Bertuğ Uz attı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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