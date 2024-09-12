Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Uşak Haberleri

        Uşakspor kupada parladı

        TFF3'üncü Lig 2'nci Grup'taki ilk maçında deplasmanda Etimesgut Belediyespor'u uzatmada bulduğu gollerle 2-1 yenerek sezona 3 puanla başlayan Uşakspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda aldığı farklı galibiyetle de çifte moral yaşadı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.09.2024 - 12:07 Güncelleme: 12.09.2024 - 12:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Uşakspor kupada parladı
        ABONE OL
        ABONE OL

        TFF3'üncü Lig 2'nci Grup'taki ilk maçında deplasmanda Etimesgut Belediyespor'u uzatmada bulduğu gollerle 2-1 yenerek sezona 3 puanla başlayan Uşakspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda aldığı farklı galibiyetle de çifte moral yaşadı. Kupada konuk ettiği 1922 Konyaspor'u 4-0 mağlup ederek eleyen kırmızı-siyahlılar, geçen sezon 2'nci Lig'de sergilediği kötü performansın izlerini bu sezon sileceğini gösterdi.

        Geçen sezon evinde çıktığı 18 maçta 17 mağlubiyet, 1 beraberlik alarak taraftarının yüzünü güldüremeyen Uşakspor, kendi sahasında tam 512 gün sonra zafer sevinci yaşadı. Uşakspor, Uşak'taki son galibiyetini 19 Nisan 2023'te Fethiyespor'u 2-0 yenerek elde etmişti. Kırmızı-siyahlılar ligde pazar günü evinde kendisi gibi 3 puanı bulunan Balıkesirspor'u yenerek galibiyet serisini sürdürmeyi hedefliyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Şaşırtan olay! Avukat 30 bin hapla yakalandı!
        Şaşırtan olay! Avukat 30 bin hapla yakalandı!
        Bakan Bolat'tan ev sahipleri ve emlakçılara uyarı
        Bakan Bolat'tan ev sahipleri ve emlakçılara uyarı
        Eşinin fotoğraflarıyla 'şantaj' iddiası kanlı bitti!
        Eşinin fotoğraflarıyla 'şantaj' iddiası kanlı bitti!
        "Aşırı sağın sureti farklı, söylemi farklı"
        "Aşırı sağın sureti farklı, söylemi farklı"
        Zalewski tamam sıra Roma'da!
        Zalewski tamam sıra Roma'da!
        Yakınını öldürüp tarlaya gömdü! Soranlara "Hacca gitti" dedi!
        Yakınını öldürüp tarlaya gömdü! Soranlara "Hacca gitti" dedi!
        Tutuklanan Nevzat Bahtiyar'ın ifadesi kan dondurdu
        Tutuklanan Nevzat Bahtiyar'ın ifadesi kan dondurdu
        İtirafçı Nevzat'ın yalanı amca Salim'in ifadesinde ortaya çıktı!
        İtirafçı Nevzat'ın yalanı amca Salim'in ifadesinde ortaya çıktı!
        Narin cinayetinin şüphelileri adliyede!
        Narin cinayetinin şüphelileri adliyede!
        Semih oynamazsa iki ihtimal
        Semih oynamazsa iki ihtimal
        Sosyal medyanın 27 yıllık serüveni!
        Sosyal medyanın 27 yıllık serüveni!
        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan enflasyon değerlendirmesi
        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan enflasyon değerlendirmesi
        Biden Trump şapkası taktı
        Biden Trump şapkası taktı
        Yeni kraliçe bir doktor
        Yeni kraliçe bir doktor
        Süper Lig'de atılan tüm imzalar!
        Süper Lig'de atılan tüm imzalar!
        Ortak Türk alfabesi nasıl olacak?
        Ortak Türk alfabesi nasıl olacak?
        Şeytan Sofrası'nın gizemli hikayesi...
        Şeytan Sofrası'nın gizemli hikayesi...
        İntihardan kurtardı
        İntihardan kurtardı
        Şans oyunundan da umudu kesiyoruz
        Şans oyunundan da umudu kesiyoruz
        "Birçok oyuncunun başına gelebilir"
        "Birçok oyuncunun başına gelebilir"

        Benzer Haberler

        Uşakspor - 1922 Konyaspor: 4-0
        Uşakspor - 1922 Konyaspor: 4-0
        Sebaste Antik Kenti'nde Orta Bizans Dönemi'ne ait 9 mezar bulundu
        Sebaste Antik Kenti'nde Orta Bizans Dönemi'ne ait 9 mezar bulundu
        Uşak'ta minibüsle otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaraland...
        Uşak'ta minibüsle otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaraland...
        Uşakspor'un 1 yıllık hasreti bitti
        Uşakspor'un 1 yıllık hasreti bitti
        27 yıl evinde oturdu şimdi kurduğu çiftliğin başında
        27 yıl evinde oturdu şimdi kurduğu çiftliğin başında
        Uşak'ta bir tırda 2 milyon 20 bin makaron ele geçirildi
        Uşak'ta bir tırda 2 milyon 20 bin makaron ele geçirildi