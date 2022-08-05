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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Uşak'ta doğal gaz kutularından bakır çubuk çalan 3 kişi tutuklandı

AA

Uşak'ta, doğal gaz kutularının içerisindeki bakır çubukları çaldıkları belirlenen 3 şüpheli tutuklandı.

Uşak'ta doğal gaz kutularından bakır çubuk çalan 3 kişi tutuklandı

UŞAK (AA) - Uşak'ta, doğal gaz kutularının içerisindeki bakır çubukları çaldıkları belirlenen 3 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kent merkezindeki bazı apartmanların dış kısmındaki doğal gaz kutularında topraklama için kullanılan bakır çubukların çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis, M.A.Y, H.K. ve H.S'yi gözaltına aldı.

Şüphelilere ait olduğu belirlenen araçtaki aramada ise çok sayıda bakır çubuk ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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