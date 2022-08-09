DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Uşak'ta parti binasının açılışına katıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Uşak'ta parti binasının açılışına katıldı

AA

DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Uşak'ta parti binasının açılışına katıldı

UŞAK (AA) - DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Uşak'ta partisinin il başkanlığı binasını açtı.

Kente gelen Babacan, İsmet Paşa Caddesi'nde esnaf ziyareti yaptı, caddede vatandaşlarla sohbet etti.

Babacan, daha sonra partisinin il başkanlığı binasının açılışını yaptı.

Uşak'ın, Milli Mücadele yıllarının en önemli kentlerinden biri olduğunu belirten Babacan, "Uşak en güzel illerimizden biri. İşte tarımıyla sanayisiyle tarih mirasıyla gerçekten Türkiye'nin gözde illerimizden biri. Uşak'ta da genç ve dinamik bir teşkilat kurduk. Türkiye'nin 81 ilinde il başkanlarımız şu anda görevinin başında. Türkiye'de 720 ilçede ilçe başkanlarımız görevinin başında. DEVA Partisi damla damla büyüyor çok şükür. Türkiye'yi karşı karış dolaşıyoruz." dedi.

Babacan, vatandaşları dinlediklerini dile getirerek "Ankara'da oturduğumuz yerlerden değil, bizzat sahada sıkıntıları tespit ediyoruz. Sorunları iyi anlıyoruz ki çözüm üretebilelim. Bu ülkenin sorunlarını çözmek ancak dertleri anlamakla mümkündür. İşte biz bunun için yola çıktık. Bunun için her yerde vatandaşlarımızla buluşuyoruz. Gençlerle kadınlarla işçilerle çiftçilerle esnafla emeklilerle oturuyoruz dertleşiyoruz." diye konuştu.

Babacan, konuşmasının ardından partisinin Uşak İl Başkanı Yusuf Burak Erol ve parti yöneticileriyle açılış kurdelesini kesti.

Parti binasını gezen Babacan, gazetecilerle bir araya gelerek soruları yanıtladı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bakan Özer: Türkiye'nin eğitim gündeminden bağış olayını düşürelim (2)
YEREL HABERLER Bakan Özer: Türkiye'nin eğitim gündeminden bağış ...
Milli Eğitim Bakanı Özer, Uşak Belediye Başkanı Çakın ile görüştü
YEREL HABERLER Milli Eğitim Bakanı Özer, Uşak Belediye Başkanı Çakın ...
Milli Eğitim Bakanı Özer, Uşak'ta 2022-2023 eğitim-öğretim yılı hazırlık toplantısına katıldı: (2)
YEREL HABERLER Milli Eğitim Bakanı Özer, Uşak'ta 2022-2023 ...
Milli Eğitim Bakanı Özer, Uşak'ta 2022-2023 eğitim-öğretim yılı hazırlık toplantısına katıldı: (1)
YEREL HABERLER Milli Eğitim Bakanı Özer, Uşak'ta 2022-2023 ...
Bakan Özer: Türkiye'nin eğitim gündeminden bağış olayını düşürelim
YEREL HABERLER Bakan Özer: Türkiye'nin eğitim gündeminden bağış ...
Milli Eğitim Bakanı Özer Uşak'ta il eğitim değerlendirme toplantısına katıldı:
YEREL HABERLER Milli Eğitim Bakanı Özer Uşak'ta il eğitim ...
Milli Eğitim Bakanı Özer, tüm ders kitaplarının illere gönderildiğini açıkladı:
YEREL HABERLER Milli Eğitim Bakanı Özer, tüm ders kitaplarının ...
Uşak Ticaret Borsası
YEREL HABERLER Uşak Ticaret Borsası
Uşak'ta sağanak, cadde ve sokakları su altında bıraktı
YEREL HABERLER Uşak'ta sağanak, cadde ve sokakları su altında ...
Uşak'ta sağanak hayatı olumsuz etkiledi
YEREL HABERLER Uşak'ta sağanak hayatı olumsuz etkiledi
Ankaralı Ayşe Dinçer, Uşak'ta Gurbetçi Festivali'nde sevenleriyle buluştu
YEREL HABERLER Ankaralı Ayşe Dinçer, Uşak'ta Gurbetçi Festivali'nde ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.