DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Uşak'ta parti binasının açılışına katıldı

UŞAK (AA) - DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Uşak'ta partisinin il başkanlığı binasını açtı.

Kente gelen Babacan, İsmet Paşa Caddesi'nde esnaf ziyareti yaptı, caddede vatandaşlarla sohbet etti.

Babacan, daha sonra partisinin il başkanlığı binasının açılışını yaptı.

Uşak'ın, Milli Mücadele yıllarının en önemli kentlerinden biri olduğunu belirten Babacan, "Uşak en güzel illerimizden biri. İşte tarımıyla sanayisiyle tarih mirasıyla gerçekten Türkiye'nin gözde illerimizden biri. Uşak'ta da genç ve dinamik bir teşkilat kurduk. Türkiye'nin 81 ilinde il başkanlarımız şu anda görevinin başında. Türkiye'de 720 ilçede ilçe başkanlarımız görevinin başında. DEVA Partisi damla damla büyüyor çok şükür. Türkiye'yi karşı karış dolaşıyoruz." dedi.

Babacan, vatandaşları dinlediklerini dile getirerek "Ankara'da oturduğumuz yerlerden değil, bizzat sahada sıkıntıları tespit ediyoruz. Sorunları iyi anlıyoruz ki çözüm üretebilelim. Bu ülkenin sorunlarını çözmek ancak dertleri anlamakla mümkündür. İşte biz bunun için yola çıktık. Bunun için her yerde vatandaşlarımızla buluşuyoruz. Gençlerle kadınlarla işçilerle çiftçilerle esnafla emeklilerle oturuyoruz dertleşiyoruz." diye konuştu.

Babacan, konuşmasının ardından partisinin Uşak İl Başkanı Yusuf Burak Erol ve parti yöneticileriyle açılış kurdelesini kesti.

Parti binasını gezen Babacan, gazetecilerle bir araya gelerek soruları yanıtladı.

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