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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Uşak Valisi Ergün, çörek otu hasadına katıldı

AA

Uşak Valisi Ergün, çörek otu hasadına katıldı

UŞAK (AA) - Uşak Valisi Turan Ergün, ilde bu yıl 3 bin 500 ton çörek otu rekoltesi beklendiğini bildirdi.

Kökez Köyü'nde bir çörek otu tarlasına giden Ergün, çiftçilerle sohbet ederek İl Tarım ve Orman Müdürü Nihat Ağan'dan verim hakkında bilgi aldı.

Ergün, daha sonra biçerdövere binerek çörek otu hasadı yaptı.

Gazetecilere açıklamasında çörek otu ekiminin 2016 yılında Uşak Valiliği İl İdaresi tarafından yapılan 1 tonluk tohum dağıtımıyla başladığını aktaran Ergün, bu yıl ekim alanlarının 32 bin dekara ulaştığını belirtti.

Bu yıl rekoltenin de oldukça iyi olduğunu dile getiren Ergün, "Yaklaşık 3 bin 500 ton rekolte bekliyoruz. Bu, ilk başladığımızdan bu yana yaklaşık yüzde 500 artış demek. Türkiye'de çörek otu ekilen arazinin yüzde 27'si Uşak'ta, üretilen ürün olarak da yüzde 32'si Uşak'ta olacak bu sene. Bu ciddi bir rakam." dedi.

Hasadın ardından köydeki kahvehanede vatandaşlarla sohbet eden Ergün, daha sonra da Pınarbaşı Beldesi'nde Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında 1 milyon 595 bin lirası hibe, 2 milyon 120 bin lira bütçeyle hayata geçirilen kuru bakliyat temizleme ve paketleme tesisini gezdi.

Ergün, Selçikler Beldesi'nde 44 yıllık aranın ardından tekrar kazı çalışmalarının başlatıldığı Sebaste Antik Kenti'ne giderek İl Kültür Turizm Müdürü Sabri Ceylan'dan bilgi aldı.

Ergün'e programlarında AK Parti Uşak Milletvekilleri Mehmet Altay ve İsmail Güneş ile CHP Uşak Milletvekili Özkan Yalım da eşlik etti.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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