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6 santimle kaçırdığı birincilik rekortmen güllecinin başarısında dönüm noktası oldu

AA

6 santimle kaçırdığı birincilik rekortmen güllecinin başarısında dönüm noktası oldu

UŞAK (AA) - MEHMET ÇALIK - Gülle atmadaki ilk yarışında 6 santimle birinciliği kaçırınca hırslanıp çalışmalarına hız veren ve bu süreçte yurt dışında 5 şampiyonluk elde edip, beş de Türkiye rekoru kıran 17 yaşındaki Ali Peker, olimpiyat hedefine emin adımlarla ilerliyor.

Banaz ilçesinde yaşayan milli gülleci Ali Peker, 2018 yılında Uşak Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün okullara yönelik yürüttüğü bir çalışmada antrenör Çağrı Oflaz tarafından keşfedildi. O dönem Cumhuriyet Ortaokulu öğrencisi olan Peker, il seçmelerinde kendini gösterince Oflaz'ın öğrencisi oldu.

Uşak Spor Lisesinde eğitim hayatına devam eden Peker'in spor kariyerindeki dönüm noktası 2019 yılında Denizli'de katıldığı bölge şampiyonası oldu. Burada 6 santimle birinciliği kaybeden Peker, Çağrı Oflaz'la yaptığı antrenmanların dışındaki zamanlarında kendisine ayrı bir çalışma programı hazırladı. İkinci olduktan sonra çok hırslanan Peker, bundan sonraki süreçte çeşitli kategorilerde 15 kez Türkiye şampiyonluğuna ulaştı.


- Altın adam

Milli formayı ilk kez geçen yıl Sırbistan'da giyen Peker, 19,97'lik derecesiyle Türkiye rekoru kırarak Balkan şampiyonluğunu elde etti. Daha sonraki süreçte kendi kategorilerinde 1 Avrupa, 1 dünya ve 2 Balkan şampiyonu olan Peker, 5 kez de Türkiye rekoru kırmayı başardı.

Üst üste aldığı altın madalyalar ve gösterdiği başarıların ardından arkadaşları tarafından "altın adam" dile anılmaya başlanan Peker, 2024 yılındaki olimpiyatlara katılabilmek için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Peker, AA muhabirine, gülle atmaya okulunun arka bahçesinde 8,5 metreyle başladığını söyledi. Katıldığı ilk bölgesel şampiyonada birinciliği kıl payı kaçırdığını anlatan Peker, şunları kaydetti:

"Birinciliği 6 santimle ile kaçırdım, çok üzüldüm ama bu durum beni çok hırslandırdı. Daha sonra hedefime odaklanarak büyük başarılar elde ettim. Milli takım formasını giyerek ay yıldızlı bayrağımızla yarışmak benim için büyük bir gurur kaynağı. Şimdiye kadar 5 kez Türkiye rekoru kırdım. Umarım daha fazla rekorlarla adımı tarihe yazdıracağım. Arkadaşlarım bana 'altın adam' diyor. Çok hoşuma gidiyor. Umarım bu altın adam kelimesi her zaman sürer. Çünkü başarılarımı sürdürerek olimpiyatlara katılmayı çok istiyorum. Bunun için büyük hırsla ve büyük azimle çalışmaya devam edeceğim. Umarım olimpiyat madalyası bana nasip olur."

Güllenin kendisi için "hayat ve geleceği" ifade ettiğini dile getiren Peker, antrenörü ve ailesinden büyük destek gördüğünü sözlerine ekledi.


- "Azimle ve hırsla çalışıyoruz"

Antrenör Çağrı Oflaz ise katıldıkları son 4 şampiyonada altın madalyanın sahibi olduklarını hatırlattı.

Sporcusuyla yaklaşık 4 yıldır çalıştığını dile getiren Oflaz, "Hedeflerimize ulaşma yolunda azimle ve hırsla çalışıyoruz. Uluslararası alanda üstüne koya koya gidiyoruz. İnşallah hedefimizde olimpiyatlar var. 2024'e daha güçlü bir şekilde hazırlanacağız. Orada da bayrağımızı göndere çekip İstiklal Marşı'mızı okutmayı planlıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

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