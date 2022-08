GÜNCELLEME - Uşak'ta iplik fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor

Gaziantep'te katliam gibi kaza: 15 kişi can verdi

UŞAK (AA) - Uşak Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir fabrikada çıkan yangına müdahale ediliyor.

Bölgede elyaf atıklardan iplik üretimi yapılan bir fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yoğun duman yükselen fabrikadaki yangının söndürülmesi için çok sayıda ekip çalışma yürütüyor. Çalışmalar sırasında fabrika çatısının bir bölümünde çökme meydana geldi.

Uşak Valisi Turan Ergün, bölgeye gelerek incelemelerde bulundu.

Ergün, gazetecilere yangın ihbarının 08.30'da 112 Acil Çağrı Merkezi'ne geldiğini, ekiplerin hızla bölgeye hareket ettiğini söyledi.

Uşak Belediyesi ve çevre ilçelerdeki itfaiye ekipleri ile Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin yangına müdahale ettiğini aktaran Ergün, şöyle konuştu:

"İplik ve kullanılan hammadde yangına çok elverişli, ortam sıcak. Open-end kısmında çıktığı söyleniyor ama çıkış sebepleri daha sonra itfaiye tarafından belirlenecek. Şu an bizim öncelikli amacımız yangını söndürmek. Yangın devam ediyor hala. Herhangi bir can kaybımız yok. En büyük sevinç kaynağımız o şu anda. İnşallah bir an önce söndürmek için uğraşıyoruz."

