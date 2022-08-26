Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Yavuz, Uşak'ta ziyaretlerde bulundu

UŞAK (AA) - Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, Uşak'ta ziyaretlerde bulundu.
Uşak Valisi Turan Ergün'ü makamında ziyaret eden Yavuz, burada Valilik Şeref Defteri'ni imzaladı.
Daha sonra Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın'a ziyarette bulunan Yavuz, ardından AK Parti Uşak İl Başkanlığı binasında gerçekleştirilen İl Yürütme Kurulu Toplantısı'na katıldı.
Toplantı basına kapalı gerçekleştirildi.
Yavuz'a ziyaretlerinde AK Parti Uşak milletvekilleri Mehmet Altay ve İsmail Güneş de eşlik etti.