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"Kurtuluşunun 100. Yılında Uşak" kitabı tanıtıldı

AA

"Kurtuluşunun 100. Yılında Uşak" kitabı tanıtıldı

UŞAK (AA) - Uşak'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılı kapsamında hazırlanan, içerisinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve bazı bakanların Uşak'a ilişkin değerlendirmelerinin yer aldığı "Kurtuluşunun 100. Yılında Uşak" isimli kitap tanıtıldı.

Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen tanıtım programına, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, Uşak Valisi Turan Ergün, AK Parti Uşak Milletvekilleri Mehmet Altay ve İsmail Güneş, Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın, kitapta yazıları ve değerlendirmeleri bulunan yazarlar, akademisyenler katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından başlayan programda, İl Kültür ve Turizm Müdürü Sabri Ceylan moderatörlüğünde gerçekleştirilen söyleşiye, Prof. Dr. Mehmet Karayaman ve Prof. Dr. Sadık Sarısaman konuşmacı olarak katıldı.

Uşak'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılına özel bir eser hazırlamak için Uşak Belediyesi ile kitabı hazırlamaya karar verdiklerini anlatan Ceylan, bu kitapla 100. yıla yakışır bir eser ortaya koymayı hedeflediklerini söyledi.

Kitapta Uşak'a dair birçok unsurun yer aldığına dikkati çeken Ceylan, şunları kaydetti:

“8 bölüm belirlemiştik. Birinci bölümde Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan beyefendinin Uşak'ın kurtuluşu üzerine takrizleri, Sayın Valimiz Turan Ergün'ün sunuşları ve Sayın Belediye Başkanımız Mehmet Çakın'ın önsözü, Uşak Milletvekillerimiz Mehmet Altay, İsmail Güneş ve Özkan Yalım ile Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş'ın yazılarıyla takriz bölümü nihayet buldu. İkinci bölüm olarak Kültür ve Turizm Bakanımız Mehmet Ersoy'un takdim yazısıyla Uşak'ta kültür ve turizm bölümünü ele aldık. Milli Savunma Bakanımız Sayın Hulusi Akar'ın takdimiyle Uşak ve tarih bölümünü ele aldık. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Sayın Mustafa Varank'ın takdimiyle Uşak ve sanayi bölümünü ele aldık. Milli Eğitim Bakanımız sayın Mahmut Özer'in takdimiyle Uşak ve eğitim, Gençlik ve Spor Bakanımız sayın Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun takdimiyle gençlik, spor ve Uşak bölümlerini hazırladık. En nihayetinde 63 yazıya ulaşmıştık. Burada dedik ki, 63 bilimsel, akademik yazıya ulaşmışken, Uşak'ımızın plakası 64'e bunu tamamlayalım. Meşhur, Uşak'ımızla özdeşleşen 'Cumhuriyeti Biz Böyle Kazandık' fotoğrafını anlatan bir yazı ile çalışmayı tamamladık." dedi.

Ceylan'ın konuşmasının ardından Prof. Dr. Mehmet Karayaman ve Prof. Dr. Sadık Sarısaman Milli Mücadele yıllarında yaşanan süreçleri anlattı.

Söyleşinin ardından konuşan Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın ise kitabın hazırlanmasında emeği geçen herkese teşekkür ederek, "İnşallah amacımız bundan sonra gençlerimizin, çocuklarımızın, öğrencilerimizin bu eserden istifade ederek özellikle Milli Mücadele'den bu güne kadar Uşak'ta yaşananları onlara hem milli manevi duygularını da pekiştirecek şekilde bu eser vesilesiyle katkı sağlamak en büyük hedefimiz. En büyük amacımız." diye konuştu.

Konuşmanın ardından Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz ve protokol üyelerince kitapta yazıları bulunan akademisyen ve yazarlara plaket verildi.

Daha sonra Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu Başkanı Prof. Dr. İskender Pala'nın yazdığı, Uşak Belediyesi Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Murat Çubukçu'nun yönettiği Uşak'ın düşman işgalinden kurtuluşunu anlatan "Kurtuluş" isimli tiyatro gösterisi sahnelendi.

Tiyatro gösterisini, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Yavuz, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu Başkanı Prof. Dr. İskender Pala da izledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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