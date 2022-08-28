"Milli Mücadele 100. Yıl Diorama 1922 Uşak" açıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

"Milli Mücadele 100. Yıl Diorama 1922 Uşak" açıldı

AA

"Milli Mücadele 100. Yıl Diorama 1922 Uşak" açıldı

UŞAK (AA) - Uşak'ın düşman işgalinden kurtuluşunda öne çıkan isimlerin bal mumu heykelleri ile Milli Mücadele yıllarına ait bir çok resim ve tablonun yer aldığı 12 katlı "Milli Mücadele 100. Yıl Diorama 1922 Uşak", Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz'un katılımıyla açıldı.

Geleneksel Uşak halılarının dokunduğu Uşak Belediyesi Dokur Evi'ni ziyaret eden Yavuz, burada dokuma yapan kadınlarla sohbet etti ve halı dokudu.

Yavuz, kentte restore edilen camilerin ve yapıların olduğu bölgeleri gezdi, İskender Pala Halk Kütüphanesi'ne geçerek yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Uşak Belediyesince yapılan, Uşak'ın düşman işgalinden kurtuluşunda öne çıkan isimlerin bal mumu heykellerinin, Milli Mücadele yıllarına ait bir çok resim ve tablonun yer aldığı 12 katlı "Milli Mücadele 100. Yıl Diorama 1922 Uşak"ın açılış törenine de katılan Yavuz, burada yaptığı konuşmada, şehirleri şehir yapan unsurun binalar değil, o şehrin ruhunun olduğunu söyledi.

Çalışmanın Uşak için önemli bir yer tuttuğuna dikkati çeken Yavuz, şöyle konuştu:

"Belediye Başkanımız bu çalışmayı gelip bakanımıza sunduğunda vekillerimizle birlikte, biz bu çalışmayı şehrin ruhunu aslında bir anlamda ayağa kaldıracak, çocuklarımıza da en güzel, en teknolojik yöntemlerle anlatacak bir çalışma olarak gördüğümüz için aslında son derece önemsedik. Burası bir şehir tarihçiliği, bir kültür tarihçiliği anlamında önemli bir çalışma. Aslında başkanımız bugün burada bir şehir müzesi kurmuş oluyor. Bu nedenle ben hem başkanımızı hem valimizi hem de milletvekillerimizi tebrik ediyorum. Çok önemli bir çalışma. Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak da bu müzeye destek vermiş olmaktan da çok büyük mutluluk duyuyoruz."

Uşak Valisi Turan Ergün de tarihsel süreçte yaşanan olayların genç nesillere aktarılmasının çok önemli olduğunu vurgulayarak, "Burada bu zamana kadar sayın belediye başkanımızın da ifade ettiği gibi çok atıl duran bir bina, hem de böyle bir atıllıktan kurtularak, sadece maddi bir yapı dışında manevi bir ruha da büründürülerek açılmış oluyor. Bu açıdan ben bu açılışı çok değerli buluyorum." dedi.

Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın ise projenin yaklaşık 1,5 yılda tamamlandığını anlatarak, şunları kaydetti:

"Uşak'ta Milli Mücadele'nin yaşandığı dönemdeki olayları resmedecek, gençlerimizin, öğrencilerimizin özellikle hafızalarına işletecek, güzel hikayeleri onlara anlatacak bir eser ortaya koymayı arzu ettik. Bu işi de hem vatandaşlarımızın rahatlıkla ulaşabilecekleri bir yer olsun istedik. Hem de gerçekten şehrimizin sembol yapılarından bir tanesi olması fikri ortaya çıktı. Şehrimizde atıl kalan eserleri, yapıları da tekrar kullanılabilir hale getirmeyi arzu ediyorduk. Atakule de bu anlamda maalesef uzun yıllardır çeşitli gerekçelerle kullanılmıyordu. Burayı yıkmak yerine 100. yıla özel olarak gençlerimize armağan edelim istedik."

Programda, AK Parti Uşak Milletvekilleri Mehmet Altay ve İsmail Güneş de konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından protokol üyelerince açılış kurdelesi kesildi.

Kültür Turizm Bakan Yardımcısı Yavuz ve protokol üyeleri müzeyi gezdi.

Kent merkezindeki Atapark'ta yer alan 46 metre yüksekliğindeki 12 katlı binanın her katında Uşak'ın düşman işgalinden kurtuluşunu anlatan fotoğraflar, tablolar yer alıyor.

Bazı katlarda ise kentin düşman işgalinden kurtuluşunda öne çıkan isimlerin bal mumu heykelleri bulunuyor.

Binanın son katında ise Cumhuriyet'in 10. yılında merhum Hüsnü Kazım Özler tarafından Uşak'ta çekilen simge fotoğraflardan "Cumhuriyeti Biz Böyle Kazandık" isimli fotoğraf 3 boyutlu olarak sergileniyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Uşak'ta otomobilin çarptığı yaya öldü
YEREL HABERLER Uşak'ta otomobilin çarptığı yaya öldü
"Kurtuluşunun 100. Yılında Uşak" kitabı tanıtıldı
YEREL HABERLER "Kurtuluşunun 100. Yılında Uşak" kitabı tanıtıldı
Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Yavuz, Uşak'ta ziyaretlerde bulundu
YEREL HABERLER Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Yavuz, Uşak'ta ...
Uşakspor yeni yüzüyle sahnede
YEREL HABERLER Uşakspor yeni yüzüyle sahnede
Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Yavuz, Uşak'ta ziyaretlerde bulundu
YEREL HABERLER Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Yavuz, Uşak'ta ...
Battaniye fabrikasında çıkan yangın, 6 saatte söndürüldü
YEREL HABERLER Battaniye fabrikasında çıkan yangın, 6 saatte ...
Uşakspor'da imzalar sürüyor
YEREL HABERLER Uşakspor'da imzalar sürüyor
Uşak Ticaret Borsası
YEREL HABERLER Uşak Ticaret Borsası
GÜNCELLEME - Uşak'ta fabrikada çıkan yangına müdahale ediliyor
YEREL HABERLER GÜNCELLEME - Uşak'ta fabrikada çıkan yangına müdahale ...
GÜNCELLEME 2 - Uşak'ta fabrikada çıkan yangın kontrol altına alındı
YEREL HABERLER GÜNCELLEME 2 - Uşak'ta fabrikada çıkan yangın kontrol ...
Uşak'ta fabrikada çıkan yangına müdahale ediliyor
YEREL HABERLER Uşak'ta fabrikada çıkan yangına müdahale ediliyor

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.