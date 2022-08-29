Uşak Ticaret Borsası

UŞAK (AA) - Uşak Ticaret Borsasında (UTB) makarnalık buğdayın kilogramı en düşük 6 lira 40 kuruş, en yüksek 6 lira 50 kuruştan satıldı.
UTB'de işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:
|Ürün
|En Düşük (Lira)
|En Yüksek (Lira)
|Makarnalık buğday
|6,40
|6,50
|Ekmeklik buğday
|6,00
|6,20
|Yemlik buğday
|5,60
|5,70
|Yemlik arpa
|5,50
|5,60
|Nohut
|14,00
|15,00
|Beyaz haşhaş
|47,00
|48,00
|Mavi haşhaş
|47,00
|48,00
|Sarı haşhaş
|47,00
|48,00
|Susam
|28,00
|30,00
|Aspir
|6,50
|6,70
|Yağlık ayçekirdeği
|10,00
|10,50