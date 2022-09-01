Uşak'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılında Ahmet Şafak konser verdi

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UŞAK (AA) - Uşak'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında sanatçı Ahmet Şafak sahne aldı.

Atapark'ta gerçekleştirilen etkinliklerde İstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğu Mehter Takımı gösteri yaptı.

Ardından sahne alan Ahmet Şafak sevilen şarkılarını seslendirdi.

Konser alanını dolduran müzikseverler, Ahmet Şafak'ın seslendirdiği şarkılara eşlik etti.

Konserin ardından Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın, AK Parti Uşak İl Başkanı Fahrettin Tuğrul ve MHP Uşak İl Başkanı Ayhan Kınden, Şafak'a çeşitli hediyeler verdi.

Etkinlikte konuşan Uşak Belediye Başkanı Çakın, Uşak'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümünü coşkulu ve görkemli bir şekilde yaşatmak istediklerini söyledi.

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