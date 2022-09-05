Uşak'ın kurtuluşunun 100. yılı etkinliklerinde şarkıcı Demet Akalın konser verdi

UŞAK (AA) - Uşak'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılı dolayısıyla düzenlenen etkinliklerin son gününde şarkıcı Demet Akalın müzikseverlerle buluştu.

Uşak Belediyesi tarafından Atapark'ta organize edilen programda sahne alan Demet Akalın, sevilen şarkılarını seslendirdi.



Konserin ardından Uşak Belediye Başkan Yardımcısı Zeynep Ceylaner, Demet Akalın'a çeşitli hediyeler verdi.

Akalın, "Zaferler ancak böyle kutlanır. Gerçekten bizim için, Türkiye'miz için çok önemli ve çok güzel bir sene. Buraya gelirken yol şehitlerin kanlarıyla sulanmış. Oradan Atatürk emirler vermiş. Yani o kadar güzel bir yoldan geldik ki duygulanmamak mümkün değildi. Çok teşekkür ederim, çok büyük bir coşkuyla karşıladınız." dedi.

Etkinlik, havai fişek gösterisiyle sona erdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.