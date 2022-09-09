Uşak merkezli uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı tutuklandı

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UŞAK (AA) - Uşak merkezli 3 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 8 şüphelinden 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan 8 kişinin işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Uşak merkezli İstanbul ve Kütahya'da 7 Eylül'de gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 8 zanlı gözaltına alınmış, adreslerdeki aramalarda 1 kilo 538 gram metamfetamin ele geçirilmişti.

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