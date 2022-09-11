Banaz'da otomobilin küçükbaş sürüsüne çarpması sonucu 1 kişi yaralandı, 29 hayvan telef oldu

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UŞAK (AA) - Uşak'ın Banaz ilçesinde, otomobilin küçükbaş hayvan sürüsüne çarptığı kazada 1 kişi yaralandı, 29 hayvan kuzu telef oldu.

Alınan bilgiye göre, Banaz ilçesinden Ayrancı köyü yönüne ilerleyen A.T. (44) yönetimindeki 64 LE 352 plakalı otomobil, yolda ilerleyen küçükbaş hayvan sürüsüne çarptı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada otomobildeki Z.T. (42) yaralandı, 18 koyun ile 11 kuzu telef oldu.



Ambulansla Banaz Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Z.T, tedavisinin ardından taburcu edildi.

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