Uşak'ta "Drift Festivali" düzenlendi

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UŞAK (AA) - Uşak'ta farklı şehirlerden gelen pilotların katılımıyla "Drift Festivali" yapıldı.

Uşak Belediyesi öncülüğünde düzenlenen etkinlik, 3 bin 370 metre uzunluğundaki Uşak Belediyesi Süpermoto Yarış Pisti'nde gerçekleştirildi.

Etkinliğe katılan pilotlar, özel donanımlı araçlarıyla zorlu pistte zikzaklar çizerek ve keskin dönüşler yaparak izleyicilere heyecanlı anlar yaşattı.

Dönüşler sırasında araçların zaman zaman lastikleri patladı.

Etkinliğe yoğun ilgi gösteren vatandaşlar, pilotların gösterilerine alkışlarla destek verdi.

Etkinlikte, milli motosikletçi Asrın Rodi Pak da motosikletiyle gösteri yaptı.

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