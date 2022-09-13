Uşak Ticaret Borsası

UŞAK (AA) - Uşak Ticaret Borsasında (UTB) ekmeklik buğdayın kilogramı en düşük 6 lira, en yüksek 6 lira 20 kuruştan satıldı.
UTB'de işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:
|Ürün
|En Düşük (Lira)
|En Yüksek (Lira)
|Ekmeklik buğday
|6,00
|6,20
|Makarnalık buğday
|6,40
|6,50
|Yemlik buğday
|5,60
|5,70
|Yemlik arpa
|5,40
|5,50
|Nohut
|14,00
|15,00
|Beyaz haşhaş
|45,00
|46,00
|Mavi haşhaş
|44,00
|45,00
|Sarı haşhaş
|47,00
|48,00
|Susam
|32,00
|33,00
|Aspir
|6,50
|6,70
|Yağlık ay çekirdeği
|10,00
|10,50