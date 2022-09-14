Trafik kazasında yaralanan Uşaksporlu genç futbolcunun tedavisi sürüyor

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UŞAK (AA) - Eşme ilçesinde, arızalanan otomobilini kontrol için indiği sırada başka bir aracın çarpması sonucu ağır yaralanan Uşakspor U19 Futbol Takımı oyuncusu Necmettin Kemer'in (19) yoğun bakım servisinde tedavisine devam ediliyor.

11 Eylül gecesi, Eşme ilçesinden kent merkezi istikametine ilerleyen Necmettin Kemer yönetimindeki 09 ADB 117 plakalı otomobil, Kolonkaya köyü yakınlarında arızalandı. Sürücü Necmettin Kemer, otomobili park ettikten sonra yanındaki A.S. ile dışarıya çıktı.

Bu esnada S.G. (52) idaresindeki 64 ET 183 plakalı hafif ticari araç, Kemer ve yanındaki A.S'ye (44) çarptı. Yaralanan Kemer ile yanındaki A.S. ambulansla Eşme Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Ağır yaralanan Kemer, ilk müdahalesinin ardından Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Kafatasında kırık olduğu belirlenen Kemer, yoğun bakım servisine alındı. Diğer yaralı ise tedavisinin ardından taburcu edildi.

Öte yandan Necmettin Kemer'in Uşakspor'un U19 Futbol Takımı'nda forma giydiği öğrenildi.









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