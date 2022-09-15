Uşak'ta otluk alanda çıkan yangının sıçradığı tarihi istasyon binası zarar gördü

TOKİ başvuru şartları, tarihleri ve ücreti belli oldu!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

UŞAK (AA) - Uşak'ın Kabaklar köyünde otluk alanda çıkan ve tarihi istasyon binasına sıçrayan yangın söndürüldü.

Merkeze bağlı Kabaklar köyü yakınlarında otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangın, İzmir-Ankara tren yolu hattındaki Kapaklar Tren İstasyonu binasına sıçradı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Uşak Belediyesi İtfaiyesi ve Uşak Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Yangında, 125 yıllık binanın çatısı, kapı ve pencereleriyle ahşap aksamı hasar gördü.

İstasyon binasının Fransızlar tarafından inşa edildiği, 1897'de açılışının yapıldığı ve yaklaşık 30 yıldır kapalı olduğu öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.