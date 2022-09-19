Uşak'ta Gaziler Günü dolayısıyla törenler düzenlendi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Uşak'ta Gaziler Günü dolayısıyla törenler düzenlendi

AA

Uşak'ta Gaziler Günü dolayısıyla törenler düzenlendi

UŞAK (AA) - Uşak'ta 15 Temmuz Şehitleri Meydanı'nda 19 Eylül Gaziler Günü kapsamında tören düzenlendi.

Vali Turan Ergün'ün Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla başlayan törende saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Burada konuşan Türkiye Muharip Gaziler Derneği Uşak Şubesi Başkanı İsmail Soyöz, Gaziler Günü'nün şeref günü olduğunu söyledi.

Soyöz, "Bugün gazi olmanın gurur ve kıvancını bir kez daha büyük bir coşkuyla yaşıyoruz. 19 Eylül Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün şahsında Türk'ün kahramanlık ve cesaretinin taçlandığı bir gündür. 19 Eylül bize Ata'mızdan en büyük mirastır." dedi.

Törene, AK Parti Uşak Milletvekili İsmail Güneş, Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Fahri Semiz, İl Emniyet Müdürü Mesut Gezer de katıldı.

- Banaz'daki tören

Banaz ilçesinde düzenlenen törende ise Kültürpark Alanı'nda Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı okundu.

Törene Kaymakam Musa Aydemir, Belediye Başkanı Zafer Arpacı, İlçe Emniyet Müdürü Şahap Köse, İlçe Jandarma Komutanı Zülfü Eren Can, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ramazan Koca, siyasi parti temsilcileri, daire amirleri ve öğrenciler katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Uşakspor 1 puana abone
YEREL HABERLER Uşakspor 1 puana abone
Uşak'ta istinat duvarına çarpan kamyonun sürücüsü öldü
YEREL HABERLER Uşak'ta istinat duvarına çarpan kamyonun sürücüsü ...
Uşak'ta uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı
YEREL HABERLER Uşak'ta uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı
Uşakspor siftah peşinde
YEREL HABERLER Uşakspor siftah peşinde

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.